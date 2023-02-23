Jan Labedzki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Labedzki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Labedzki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Labedzki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Labedzki 11 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Labedzki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Labedzki'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Jan Labedzki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Labedzki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında LKS Lodz
Jan Labedzki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Labedzki şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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