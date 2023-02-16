Jan Lohmannsroben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lohmannsroben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Lohmannsroben adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Lohmannsroben Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Lohmannsroben 21 Nisan 1991 tarihinde Kassel şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Dominic Löhmannsröben şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Lohmannsroben Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Jan Lohmannsroben, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Lohmannsroben'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Lohmannsroben Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jl6_inked/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/Jan-Löhmannsröben-811144638998712/

Jan Lohmannsroben Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Lohmannsroben isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Lohmannsroben Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Lohmannsroben futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Potsd. K. Alt.

1 Temmuz 2004 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2008 yılında Braunschw. U19

1 Temmuz 2009 yılında VfB Oldenb. U19

1 Temmuz 2010 yılında VfB Oldenb. II

1 Temmuz 2011 yılında VfB Oldenburg

1 Ocak 2012 yılında VfB Oldenb. II

1 Temmuz 2012 yılında W. Nordhausen

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2017 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2019 yılında W. Nordhausen

23 Ekim 2019 yılında Nordhausen II

3 Aralık 2019 yılında W. Nordhausen

1 Ocak 2020 yılında Pr. Münster

24 Ağu 2020 yılında Hansa Rostock

31 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Hallescher FC

15 Temmuz 2022 yılında FSV Zwickau

Jan Lohmannsroben Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Lohmannsroben şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Babelsberg 03 (1999–2001), Potsdamer Kickers 94 (2001-2004) Hertha BSC (2004-2008), Eintracht Braunschweig (2008-2009), VfB Oldenburg (2009-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.