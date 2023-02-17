Jan Loosli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Loosli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Loosli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Loosli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Loosli 10 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Loosli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jan Loosli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jan Loosli'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Loosli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Loosli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Loosli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Loosli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Baden 1897

1 Temmuz 2016 yılında SC YF Juventus

1 Temmuz 2017 yılında SC Cham

Jan Loosli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Loosli şuan SC Cham takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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