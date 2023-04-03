Jan Luscher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Luscher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Luscher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Luscher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Luscher 18 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Luscher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEM Management yapmaktadır. Jan Luscher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Luscher'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Luscher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Luscher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Luscher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Luscher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Winterthur U18

7 Şubat 2023 yılında FC Wil II

Jan Luscher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Luscher şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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