Jan Mahr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Mahr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Mahr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Mahr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Mahr 27 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Mahr Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Mahr'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Mahr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Mahr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Mahr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Mahr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2019 yılında Hr. Kralove B

24 Temmuz 2021 yılında Chlumec n/Cidl.

8 Mart 2022 yılında Hr. Kralove B

Jan Mahr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Mahr şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Chlumec nad Cidlinou (2007 - 2013)RMSK Cidlina Nový Bydžov (2013 - 2014)FC Hradec Králové (2014 - 2019)

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