Jan Majcen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Majcen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Majcen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Majcen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Majcen 25 Temmuz 2002 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Majcen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK10 STARS yapmaktadır. Jan Majcen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Majcen'nin NK Rogaska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Majcen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Majcen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Majcen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Majcen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2021 yılında NK Rogaska

15 Ocak 2022 yılında NK Aluminij

18 Şubat 2022 yılında NK Rogaska

Jan Majcen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Majcen şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jan Majcen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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