Jan Marc Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Marc Schneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Marc Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Marc Schneider ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Marc Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Marc Schneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Marc Schneider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Marc Schneider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Marc Schneider 25 Mart 1994 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Marc Schneider Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Jan Marc Schneider, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Marc Schneider'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Marc Schneiderboyu ve yaşı kaç

Jan Marc Schneider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Marc Schneider isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Marc Schneider Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Marc Schneider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2011 yılında Blankenese U19

1 Temmuz 2012 yılında SV Blankenese

1 Temmuz 2013 yılında E. Norderstedt

4 Temmuz 2014 yılında SV Halstenbek

1 Temmuz 2015 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2017 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2019 yılında Regensburg

10 Temmuz 2021 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2023 yılında FSV Zwickau

Jan Marc Schneider kimdir

Jan Marc Schneider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Marc Schneider şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Halstenbek-Rellingen, Hamburger SV (-2011), SV Blankenese (2011-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jan Marc Schneider nereli

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