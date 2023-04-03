Jan Marcina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Marcina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jan Marcina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Marcina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.