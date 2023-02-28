Jan Maslo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Maslo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Maslo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Maslo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Maslo 5 Şubat 1986 tarihinde Dolný Kubín şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Ján Maslo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Maslo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Maslo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Jan Maslo'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Maslo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Maslo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Maslo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Maslo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Ruzomberok

1 Temmuz 2011 yılında Volyn Lutsk

26 Haziran 2014 yılında Shakhter K.

1 Şubat 2015 yılında Ruzomberok

Jan Maslo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Maslo şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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