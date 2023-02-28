Jan Minarik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Minarik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Minarik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Minarik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Minarik 25 Temmuz 1997 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Ján Minárik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Minarik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Jan Minarik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jan Minarik'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Minarik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Minarik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Minarik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Minarik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında MSK Zilina B

1 Ocak 2019 yılında MSK Zilina

Jan Minarik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Minarik şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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