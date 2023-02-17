Jan Muzangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Muzangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Muzangu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Muzangu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Muzangu 31 Mayıs 2000 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Muzangu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Muzangu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Muzangu'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Muzangu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Muzangu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Muzangu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Muzangu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2018 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U21

23 Ocak 2020 yılında Chennai City

31 Mart 2020 yılında FC Basel U21

16 Ocak 2021 yılında FC Black Stars

1 Temmuz 2022 yılında Rapperswil-Jona

Jan Muzangu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Muzangu şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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