Jan Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Novak 3 Ocak 2005 tarihinde Třebíč şehrinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Novák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Novak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. Jan Novak, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Novak'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Novak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Temmuz 2021 yılında Pardubice U17
1 Ocak 2022 yılında Pardubice U19
1 Temmuz 2022 yılında Pardubice B
Jan Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Novak şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Ivančice (2011 - 2014)
FC Zbrojovka Brno (2014)
FC Ivančice (2015)
FC Zbrojovka Brno (2015 - 2021)
FK Pardubice (2021 - 2022)
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