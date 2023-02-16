Jan Oblak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Oblak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Oblak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Oblak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Oblak 7 Ocak 1993 tarihinde Škofja Loka şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Oblak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miha Mlakar yapmaktadır. Jan Oblak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 16 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Jan Oblak'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Jan Oblak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/oblakjan

http://www.instagram.com/oblakjan/

Jan Oblak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Oblak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Oblak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Oblak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında NK Olimpija

4 Ocak 2010 yılında Benfica

5 Ocak 2010 yılında Beira-Mar

30 Haziran 2010 yılında Benfica

4 Ocak 2011 yılında Olhanense

30 Haziran 2011 yılında Benfica

9 Eylül 2011 yılında Leiria

30 Haziran 2012 yılında Benfica

9 Eylül 2012 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2013 yılında Benfica

16 Temmuz 2014 yılında Atlético Madrid

Jan Oblak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Oblak şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Oblak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ločan (2003-2004)

Slovenya takımında 1 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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