Jan Ostrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Ostrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Ostrowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Ostrowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Ostrowski 14 Nisan 1999 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Lüksemburg,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Ostrowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jan Ostrowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Ostrowski'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Ostrowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Ostrowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Ostrowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Ostrowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Mainz 05 Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2016 yılında Mainz 05 U19

1 Ocak 2017 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2019 yılında Miedz Legnica

25 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

8 Kasım 2020 yılında Sona

26 Ocak 2021 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

Jan Ostrowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Ostrowski şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Ostrowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Mondercange, Racing FC, 1.FSV Mainz 05 (2014-2016), Eintracht Frankfurt (2017-2018)

Lüksemburg takımında 3 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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