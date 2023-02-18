Jan Paolo Debijadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Paolo Debijadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Paolo Debijadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Paolo Debijadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Paolo Debijadji 16 Nisan 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jan Paolo Debijađi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Paolo Debijadji Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Paolo Debijadji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Paolo Debijadji'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Paolo Debijadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Paolo Debijadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jan Paolo Debijadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Paolo Debijadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında HNK Gorica U17

1 Temmuz 2017 yılında HNK Gorica U19

8 Ağu 2019 yılında NK Kurilovec

15 Ekim 2020 yılında HNK Gorica

16 Ekim 2020 yılında NK Kurilovec

30 Haziran 2021 yılında HNK Gorica

7 Eylül 2021 yılında NK Lucko

15 Ocak 2022 yılında HNK Gorica

12 Ağu 2022 yılında NK Dubrava ZG

20 Ocak 2023 yılında HNK Gorica

Jan Paolo Debijadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Paolo Debijadji şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.