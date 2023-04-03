Jan Pecold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Pecold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Pecold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Pecold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Pecold 18 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Pecold Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Pecold'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Pecold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Pecold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Karvina U19
Jan Pecold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Pecold şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Havířov (2012)
FC Horní Bludovice (2012 - 2013)
TJ Slovan Havířov (2013 - 2016)
MFK Karviná (2016 - )
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