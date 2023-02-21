Jan Peterka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Peterka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Peterka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Peterka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Peterka 22 Nisan 1990 tarihinde Ústí nad Labem şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Peterka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Peterka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Peterka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Peterka'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Peterka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Peterka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Peterka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Peterka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Teplice B

30 Temmuz 2010 yılında FC Chomutov

30 Haziran 2011 yılında Teplice B

18 Temmuz 2011 yılında Usti nad Labem

8 Şubat 2021 yılında Dukla Prag

Jan Peterka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Peterka şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Ravel junior Ústí nad Labem (1997 - 2000)SK Junior Teplice (2000 - 2001)FK Teplice (2001 - 2009)

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