Jan Repas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Repas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Repas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Repas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Repas 19 Mart 1997 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Repas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Jan Repas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Repas'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Repas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Repas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Repas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Repas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Domzale

25 Ağu 2017 yılında SM Caen

1 Ağu 2020 yılında NK Maribor

Jan Repas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Repas şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Repas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Domžale (-2016)

Slovenya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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