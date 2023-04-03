Jan Rovsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Rovsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Rovsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Rovsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Rovsek 8 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Rovšek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Rovsek Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Stars yapmaktadır. Jan Rovsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Radomlje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje U19 takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Rovsek'nin NK Radomlje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Rovsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Rovsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje U19
Jan Rovsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Rovsek şuan NK Radomlje U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Jan Rovsek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.
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