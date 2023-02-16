Jan Schroeder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Schroeder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Schroeder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Schroeder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Schroeder 15 Nisan 2003 tarihinde Herrenberg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Alex Wilson Schroeder şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Schroeder Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Schroeder, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eintracht Frankfurt futbol takımında oynamaktadır. Eintracht Frankfurt takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Schroeder'nin Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Schroeder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Schroeder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Schroeder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Schroeder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2020 yılında Frankfurt U19

20 Ağu 2021 yılında E. Frankfurt

Jan Schroeder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Schroeder şuan Eintracht Frankfurt takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Schroeder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JFV Wetterau, KSV Klein-Karben (-2017), Eintracht Frankfurt (2017-2022)

Almanya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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