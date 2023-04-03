Jan Sebesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sebesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Sebesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Sebesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Sebesta 14 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Šebesta şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Sebesta Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Sebesta'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Sebesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Sebesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ağustos 2021 yılında SFC Opava U19
8 Temmuz 2022 yılında Karvina U19
Jan Sebesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Sebesta şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Arsenal (2011 - 2012)
FC Rožnov pod Radhoštěm (2012 - 2016)
FC Baník Ostrava (2016 - 2020)
SK Slavia Praha (2020 - 2021)
Slezský FC Opava (2021 - 2022)
MFK Karviná (2022 - )
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