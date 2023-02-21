Jan Seda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Seda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Seda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Seda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Seda 17 Aralık 1985 tarihinde Vysoké Mýto şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Šeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Seda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 10 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jan Seda'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Seda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Seda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Seda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Seda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2004 yılında Sokol Ovcary

4 Mart 2005 yılında Caslav

4 Ağustos 2005 yılında AS Pardubice

16 Şubat 2006 yılında Celakovice

1 Temmuz 2006 yılında Mlada Boleslav

30 Temmuz 2013 yılında RKC Waalwijk

30 Haziran 2014 yılında Mlada Boleslav

21 Ağustos 2014 yılında FC Goa

3 Ocak 2015 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2017 yılında Teplice

10 Ocak 2018 yılında Mlada Boleslav

Jan Seda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Seda şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Pard Pardubice (1995)FK Mladá Boleslav (1995 - 1999)FK Pardubice 1899 (1999 - 2001)FK Mladá Boleslav (2001 - 2004)

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