Jan Sedlak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sedlak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Sedlak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Sedlak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Sedlak 25 Ekim 1994 tarihinde Blansko şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Sedlák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Sedlak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Sedlak'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Sedlak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Sedlak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Sedlak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Sedlak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FCZ Brno B

1 Temmuz 2015 yılında Karvina

1 Temmuz 2016 yılında Zbrojovka Brno

13 Temmuz 2021 yılında Sigma Olomouc

4 Şubat 2023 yılında Ruch Chorzow

Jan Sedlak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Sedlak şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Sokol Lipovec (2002 - 2007)FK Blansko (2007 - 2010)FC Zbrojovka Brno (2010 - 2013)

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