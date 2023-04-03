Jan Silak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Silak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Silak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Silak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Silak 17 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Šilák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Silak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Silak'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Silak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Silak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Ağustos 2019 yılında Karvina U17
1 Temmuz 2020 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B
Jan Silak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Silak şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Brušperk (2010 - 2014)
MFK Frýdek-Místek (2014 - 2018)
FC Baník Ostrava (2018 - 2019)
MFK Karviná (2019 - 2022)
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