Jan Silny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Silny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Silny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Silny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Silny 15 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Silný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Silny Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Silny'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Silny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Silny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Silny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Silny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Otrokovice B

1 Temmuz 2015 yılında Otrokovice

18 Mart 2016 yılında HS Kromeriz

31 Mart 2018 yılında Banik Sokolov

16 Temmuz 2018 yılında HS Kromeriz

4 Şubat 2020 yılında SK Lisen

10 Ocak 2022 yılında Jablonec

25 Temmuz 2022 yılında Trinity Zlin

30 Haziran 2023 yılında Jablonec

Jan Silny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Silny şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Jankovice (2002 - 2010)FC Viktoria Otrokovice (2010 - 2011)TJ Sokol Jankovice (2010 - 2013)FC Viktoria Otrokovice (2013 - 2014)

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