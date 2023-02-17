Jan Stefanon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Stefanon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Stefanon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Stefanon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Stefanon 2 Ocak 1999 tarihinde Hohenems şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Stefanon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Jan Stefanon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Stefanon'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Stefanon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Stefanon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Stefanon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Stefanon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Hohenems

19 Ocak 2021 yılında A. Lustenau

25 Ağu 2022 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2023 yılında A. Lustenau

Jan Stefanon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Stefanon şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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