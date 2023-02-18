Jan Strukelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Strukelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Strukelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Strukelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Strukelj 25 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Štrukelj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Strukelj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Strukelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Strukelj'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Strukelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Strukelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Strukelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Strukelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında NK Brda

30 Haziran 2019 yılında ND Gorica

9 Temmuz 2019 yılında ND Bilje

10 Haziran 2020 yılında ND Gorica

5 Ağu 2020 yılında ND Bilje

31 Aralık 2020 yılında ND Gorica

4 Şubat 2021 yılında ND Primorje

25 Ağu 2022 yılında ND Bilje

Jan Strukelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Strukelj şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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