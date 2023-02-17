Jan Verhaest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Verhaest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Verhaest adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Verhaest Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Verhaest 17 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Verhaest Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Verhaest, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Verhaest'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Verhaest Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Verhaest isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jan Verhaest Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Verhaest futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında RFC Mandel Utd.

Jan Verhaest Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Verhaest şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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