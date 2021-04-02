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  3. Jan Vesely, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçında sakatlandı

Jan Vesely, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçında sakatlandı

Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 33.hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk etti. Jan Vesely maçta sakatlandı.

Jan Vesely, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçında sakatlandı 114

Fenerbahçe Beko - Barcelona Euroleague maçının ilk çeyreğinde Jan Vesely sakatlandı.