Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 33.hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk etti. Jan Vesely maçta talihsiz bir an yaşadı. Peki Jan vesely kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jan vesely sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

JAN VESELY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Jan Veselý 24 Nisan 1990 yılında Çek Cumhuriyeti Ostrava'da dünyaya geldi.

EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Çek profesyonel basketbolcu. 2.11 boyundaki Veselý, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde uzun forvet olarak da oynayabilmektedir. Aynı zamanda Çek Cumhuriyeti millî takımında da forma giymektedir.

2011 NBA Seçmeleri'nde altıncı sıradan Washington Wizards tarafından seçilme başarısı gösteren Vesely, ayrıca 2009-10 sezonunda gösterdiği performansla 2010 yılının FIBA Avrupa Yılın Genç Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu. Oyun stilinde ise uzun kollarıyla çemberi savunabilen, Avrupa'lı bir oyuncuya göre çok üst düzey olan atletizmi sayesinde sahayı çabuk koşabilen bir oyuncu olarak tanınmaktadır.

JAN VESELY SAKATLANDI MI?

Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 33.hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırladı. Maç sırasında Jan Vesely sakatlandı.

Jan Vesely, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçında sakatlandı

JAN VESELY SAĞLIK DURUMU NASIL?

beIN SPORTS spikeri Ulaş Çan Jan Vesely'nin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Net bir durum yok. Vesely'nin durumu devre arasında tekrar değerlendirilecek ama şimdilik, Vesely bu maça devam edemeyecek gibi görünüyor."