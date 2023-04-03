Jan Vitovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vitovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Vitovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Vitovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Vitovec 17 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Vítovec şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Vitovec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Dynamo Ceske Budejovice B futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Vitovec'nin SK Dynamo Ceske Budejovice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Vitovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Vitovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Budejovice U19
1 Temmuz 2021 yılında C. Budejovice B
Jan Vitovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Vitovec şuan SK Dynamo Ceske Budejovice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK policie České Budějovice (2008 - 2014)
FC MAS Táborsko (2014)
SK Dynamo České Budějovice (2014 - 2016)
FC MAS Táborsko (2016 - 2017)
SK Dynamo České Budějovice (2017 - 2021)
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