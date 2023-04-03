Jan Vostrel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vostrel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Vostrel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Vostrel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Vostrel 24 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Vostřel şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Vostrel Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Vostrel'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Vostrel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Vostrel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2022 yılında Ml. Boleslav B
Jan Vostrel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Vostrel şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AFK Milovice (2009 - 2013)
TJ Straky (2013 - 2014)
FK Mladá Boleslav (2014 - 2022)
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