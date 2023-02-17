Jan Wornhard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Wornhard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Wornhard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Wornhard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Wornhard 23 Nisan 2001 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Wornhard Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Wornhard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Wornhard'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Wornhard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Wornhard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Wornhard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Wornhard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U18

1 Ocak 2018 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

2 Temmuz 2020 yılında SC Brühl SG

30 Haziran 2021 yılında FC Wil 1900

14 Temmuz 2021 yılında SC Brühl SG

Jan Wornhard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Wornhard şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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