Jan Zidek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Zidek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Zidek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Zidek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Zidek 4 Temmuz 1985 tarihinde Opava şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Žídek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Zidek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Zidek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Zidek'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Zidek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Zidek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Zidek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Zidek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında SFC Opava B

1 Ocak 2005 yılında Mor. Oldrisov

17 Şubat 2006 yılında SFC Opava B

1 Temmuz 2006 yılında SFC Opava

6 Nisan 2007 yılında Dolni Benesov

31 Temmuz 2008 yılında Mor. Oldrisov

21 Mart 2011 yılında Dolni Benesov

22 Temmuz 2011 yılında Liskovec

7 Mart 2013 yılında Frydek-Mistek

1 Temmuz 2015 yılında SFC Opava

1 Temmuz 2022 yılında Karvina

Jan Zidek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Zidek şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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