Jan Ziolkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Ziolkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Ziolkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Ziolkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Ziolkowski 5 Haziran 2005 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Ziółkowski şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Ziolkowski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Ziolkowski'nin Legia Varşova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Ziolkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Ziolkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Legia U19
1 Ağustos 2022 yılında Legia II
1 Ağustos 2022 yılında Legia II
25 Ocak 2023 yılında Legia Varşova
Jan Ziolkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Ziolkowski şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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