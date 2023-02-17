Jan Zwischenbrugger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Zwischenbrugger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Zwischenbrugger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Zwischenbrugger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Zwischenbrugger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Zwischenbrugger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Zwischenbrugger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Zwischenbrugger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Zwischenbrugger 16 Haziran 1990 tarihinde Au şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Zwischenbrugger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Jan Zwischenbrugger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 7 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Jan Zwischenbrugger'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Zwischenbruggerboyu ve yaşı kaç

Jan Zwischenbrugger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Zwischenbrugger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Zwischenbrugger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Zwischenbrugger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Vgb. U15

1 Temmuz 2005 yılında Vgb. U17

1 Temmuz 2007 yılında Vgb. U19

1 Ocak 2009 yılında Altach Juniors

1 Temmuz 2009 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2010 yılında A. Lustenau

21 Ağu 2013 yılında TSV Hartberg

1 Ocak 2014 yılında SV Ried

7 Temmuz 2014 yılında SCR Altach

Jan Zwischenbrugger kimdir

Jan Zwischenbrugger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Zwischenbrugger şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Bizau (10/1996-), AKA Vorarlberg

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Jan Zwischenbrugger nereli

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