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Jandarma, 163 şehit annesini tek tek ziyaret etti

Antalya'da Anneler Gününde şehit anneleri unutulmadı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, evlere ziyaret gerçekleştirerek şehit ailelerine çiçek ve maske verdi.

Jandarma, 163 şehit annesini tek tek ziyaret etti

Antalya'da Anneler Gününde şehit anneleri unutulmadı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, evlere ziyaret gerçekleştirerek şehit ailelerine çiçek ve maske verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller 10 Mayıs Anneler Günü'nde şehit anneleri ve yakınlarını unutmadı. Komutanlık sorumluluğundaki 163 şehit annesinin evine ziyaret gerçekleştiren ekipler, annelere bu önemli günde çiçek vererek mutlu etti. Personeller ayrıca aile bireylerine de korona virüs tedbirleri kapsamında maske de hediye etti.

Jandarma, 163 şehit annesini tek tek ziyaret etti

Jandarma, 163 şehit annesini tek tek ziyaret etti

Kaynak: İHA




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