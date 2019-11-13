Jandarma 27 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir çay ocağına yapılan baskında 27 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı, şahıslar hakkında işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sendika binasında kumar oynatıldığı ihbarının üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yapılan sorgulamalarda ise "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan aranması bulunan B.E. isimli bir kadın gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, baskın yapılan sendikanın yanındaki çay ocağında arama yaptı. Ekipler, içeride bulunan 27 kişinin kumar oynadığını tespit ederek suçüstü yaptı. Tombala oynayan 27 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Ekipler, bazı malzemelere de el koydu. İşletme sahibi H.Y. hakkında da "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA