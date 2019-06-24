Jandarma alıcı kılığına girdi, uyuşturucu tacirlerine suçüstü yaptı

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarmanın alıcı kılığına girerek suçüstü yakaladığı 3 uyuşturucu tacirinden 2'si tutuklanırken, 1 kişi de serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri uyuşturucu madde sentetik hap satıcılarına ulaşmak için alıcı kılığına girdi. Önce telefonla irtibata geçen jandarma personeli daha sonra da satıcılar ile Gölbaşı mevkiinde buluştu. Telefonla pazarlık yapılan operasyonda olay yerine alıcı olarak giden jandarma personeli, tekrar pazarlık yapıp uyuşturucu madde sentetik hapı satmaya çalışan F.Ş.(22), S.S. (22) ve N.Ö.'yü (22) uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ile suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Suçüstü yakalanan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan tahkikatların ardından bugün Kula Adliyesi'nde mahkemeye çıkarıldı. Yaklaşık 3 saat süren mahkeme sonucunda, uyuşturucu madde sentetik hapı temin ettiği ve sattığı belirlenen F.Ş. ve S.S. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanırken, olayla bağlantısı olmadığı belirlenen N.Ö. serbest bırakıldı.

Tutuklanan F.Ş. ve S.S., Kula Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kula Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA