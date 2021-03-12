Jandarma Genel Komutanlığı 2021 yılında Astsubay ve Subay alımı yapacak. Başvurular 12 Temmuz- 8 Ağustos 2021 tarihlerinde alınacak. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Peki ; Jandarma Astsubay ne kadar maaş alır? İşte Jandarma Astsubay maaşı 2021...

JANDARMA ASTSUBAY MAAŞI 2021

Jandarma astsubay maaşları en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 2021 yılı jandarma astsubay maaşları 6 bin 800 TL civarındadır fakat göreve bu ücret görev süresine göre değişkenlik gösterir. Göreve yeni başlayan astsubayın maaşı 5 bin 500 TL civarında belirlenirken, kıdemli astsubayların maaşları 2021 ise 7 bin TL'ye kadar yükselir.

Jandarma astsubay maaşları çalışılan ve tehlike altında olan bölgeye göre de değişmektedir. Terör tehlikesinin olduğu bölgelerde çalışan jandarma astsubaylara bin TL ile bin 500 TL arasında terör tazminatı ödenmektedir. Jandarma astsubay maaşlarının ne kadar verileceğini etkileyen diğer etmenler ise; evlilik durumu, çocuk sayısı, kıdem, yabancı dil, görev yapılan bölge gibi birçok faktör sıralanır.

JANDARMA ASTSUBAY NE İŞ YAPAR?

Jandarma astsubay kimlere nedir? Kırsal bölgeler yoğunluklu olmak üzere tüm yurt içerisinde kamu düzenini ve emniyeti sağlayan silahlı genel kolluk kuvveti askerlerine Jandarma Astsubay denir. Rütbe olarak da subaydan kıdemsiz, er ve erbaşlardan kıdemlidir.

Jandarma astsubay, savaş durumlarında ise ordu emrine girip ordu için çalışmakla mükellef olan personeldir. Görevleri şöyle;

*Kamu düzenini sağlamak ve korumak,

*Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu’nda bahsedilen suçların işlenmesini engellemek,

*Ceza infaz kurumlarını korumak ve güvenliğini sağlamak,

*Arama kurtarma ekibinin çalışmalarına katkıda bulunmak,

*Hükümlü ve mahkûmların sevklerini gerçekleştirmek,

*Gerekli durumlarda istihbarat faaliyetlerini yürütmek,

*İstihbarat yetkileriyle suçu ve suçluyu ortaya çıkarmak,

*Adli makamların konuyu detaylıca anlayabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

*Vakayla ilgili gerekli belgeleri ilgili makamlara kanuna uygun bir biçimde iletilmek,

*Polis teşkilatının bulunmadığı yerlerde duruşmanın güvenliğini sağlamak,

*Askere alınacak kişileri çağırmak,

*Asker kaçaklarının ve firari askerlerin takibini yapmak ve sevk etmek,

*Askeri ve güvenlik bölgelerindeki güvenliği sağlamak.

