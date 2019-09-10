Jandarma aşure dağıttı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Aşure Günü münasebetiyle jandarma kontrol noktasında araç sürücülerine aşure ikramında bulunuldu.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığının kontrol noktasında Aşure Günü nedeniyle, araç sürücülerine ve vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay ve jandarma ekiplerince, kontrol noktasında durdurulan araçların sürücü ve yolcular yapılan aşure ikramlarında trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri takılması konusunda ikaz edildi.

Vatandaşlar, aşure ikramı ve bilgilendirmelerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA