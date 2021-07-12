Jandarma bekçi alımı başvuru formu 2021 | Jandarma bekçi alımı başvuru yap!

2021 Bekçi alımı başvuruları gündemde. İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bin bekçi alımı gerçekleştirilmesinin ardından gözler yeni alımlara çevrildi. Her sene yapılan alımlar için adaylarda en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı aranmaktadır. Peki bu yıl başvurular ne zaman? Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? Jandarma bekçi alımı başvuru formu 2021 yayımlandı mı?

2021 BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN?

EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları henüz başlamadı. Bu yıl yapılacak olan alımlara ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Jandarma bekçi alımı başvuru formu 2021 yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

BEKÇİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilecek. Ön başvurusu kabul edilen adaylar ardından yazılı sınava, mülakata ve parkura katılacak.

EGM BEKÇİ BAŞVURU E DEVLET

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2021 BAŞLADI MI?

2021 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Ancak başvuruların ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerde aranacak genel şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.

KADIN BEKÇİ ALINACAK MI?

Son yıllarda kolluk kuvveti alımları bir hayli arttı. Haliyle kadın kolluk kuvveti alımları konusunda araştırmalar da yapılmaya başlandı. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı olarak şuan için sadece erkek kolluk kuvveti alımı yapılıyor. Kadınlar için 2021 yılında bekçi alımı yapılmayacaktır.

2021 TEMMUZ BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANDI?

Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte bekçi maaşlarında en düşük maaş 5.008,221 TL oldu. (ilkokul mezunu bekçiler)

Verilen zamlar;

İlkokul mezunu bekçiye 390 lira zam verildi. Böylelikle maaşı 5.008,221 TL oldu.

Lise mezunu bekçiye 404 lira zam verildi. Böylelikle maaşı 5.186,079 TL oldu.

Üniversite mezunu bekçiye 422 lira zam verildi. Böylelikle maaşı 5.421, 4155 TL oldu.

Jandarma bekçi alımı hangi illerde olacak 2021?

JAMYO başvuru kılavuzu 2021: Jandarma Astsubay alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Jandarma Subay alımı başvuru şartları neler?