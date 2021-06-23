Jandarma Bekçi alımları için heyecanlı bekleyiş sürerken Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları 2021 nelerdir? Jandarma bekçi alımı hangi illerde olacak 2021? soruları gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Gözler bu kez yeni alımlara çevrildi.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin yeni bekçi alımı gerçekleştirilecek. Ancak alımlar için ilan henüz yayımlanmadı. Başvuruların ne zaman alınacağı henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde son gelişmeler yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel bekçi alım şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bir önceki İŞKUR bekçi alım ilanlarına göre şu bekçi alımları 16 ilde yapılmıştı. İşte o iller;

İstanbul,

Aydın,

İzmir,

Kocaeli,

Denizli,

Bursa,

Konya,

Gaziantep,

Tekirdağ,

Hatay,

Antalya,

Balıkesir,

Muğla,

Eskişehir,

Manisa,

Uşak