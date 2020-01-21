Jandarma BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalın şahısları suçüstü yakaladı

Mardin'de jandarma ekipleri bir imalathanede BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalıp işleterek akaryakıta dönüştüren şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi Ömerli Caddesi üzerinde petrol kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı. Jandarma ekiplerince söz konusu adreste yapılan operasyonda M.B., N.A. ve A.E. isimli şüpheliler, ham petrolü motorine dönüştürmek maksadıyla kurulan rafineri tesisi ve destinasyon sistemini faal halde çalıştırırken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, 10 bin litre ham petrol, 17 bin litre motorin, 4 bin litre dip malzemesi olmak üzere 31 bin litre petrol türevi, 3 adet 20 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 40 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 10 bin litrelik yakıt tankı, 1 adet soğutma düzeneği, 1 adet filtre sistemi, 1 adet ateşleme düzeneği ile çok sayıda akaryakıt elde etmekte kullanılan ekipman ele geçirildi. Ayrıca N.A. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada ise (0,33) litrelik numune akaryakıt ele geçirildiği öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda konu ile ilgili olarak N.A. ve M.B. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanırken, A.E. ve M.B. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca bahse konu olaya karıştığı tespit edilen A.B. isimli şahıs ile ilgili olarak yakalama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA