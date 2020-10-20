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  3. Jandarma çalınan büyükbaşları sahiplerine teslim etti

Jandarma çalınan büyükbaşları sahiplerine teslim etti

Ardahan'ın Hanak ilçesinde daha önce çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Jandarma çalınan büyükbaşları sahiplerine teslim etti

Ardahan'ın Hanak ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Sevimli Köyünde ikamet eden Davut Özcan'a ait 4 büyükbaş hayvan çalındı. Hayvan sahibinin şikayeti üzerine Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde gerekli araştırmalar yapan ekipler, hayvanların çalınabileceğini değerlendirilerek, bölgede geniş çaplı arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda, Sevimli Köyüne 3,5 km. uzaklıkta bulunan Kuylar mevkisi civarında hayvanları arazide bulan ekipler, daha sonra hayvanları sahibine teslim etti.

Jandarma çalınan büyükbaşları sahiplerine teslim etti

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Vatandaşımızın mağdur olmaması ve emeğinin karşılığı olan hayvanlarının bulunması için Jandarma olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle seferber olmaya devam edeceğiz.



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