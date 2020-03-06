Jandarma denetimi öncesi bilgi sızdırıldığı iddiasına 2 tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerince kahvehaneler ve gece kulüplerine yapılacak olan denetimleri önceden iş yeri sahiplerine sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği kumar, alkol ve sigara denetimlerinin önceden iş yeri sahiplerine bildirildiği bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş İ.D ve Uzman Çavuş M.S.İ, iş yeri sahiplerine bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA