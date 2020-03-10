Jandarma ekipleri Ankara’da uyuşturucu madde yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve uyuşturucu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi suç üstü yakalandı uyuşturucu madde yakalandı.

Jandarma ekipleri Ankara İli Gölbaşı İlçesi Yurtbey Mahallesinde ikamet eden Afganistan uyruklu Türkiye vatandaşlığı bulunan Y.Ö. isimli kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit etti. Şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Y.Ö. isimli zanlı beraberinde M.A.A. isimli şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ve ikametgâh adresinde 2 adet şeffaf poşet içerisinde 10 gram metamfetamin, 40 adet şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 335 gram afyon sakızı, 19 adet poşet içerisinde toz halinde 20 gram uyuşturucu, 2 adet cam kavanoz içerisinde 193 gram uyuşturucu ve 25 Bin TL para ele geçirildi. Bahse konu operasyon sonucunda, Y.Ö. ve M.A.A. isimli şüpheliler Jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Y.Ö isim Afgan uygunlu zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA