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Jandarma ekipleri koronavirüs denetimlerini sürdürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Sorumluluk bölgelerindeki yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Jandarma Vefa Grubu üyeleri, kentin 7 noktasında trafik ve...

Jandarma ekipleri koronavirüs denetimlerini sürdürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Sorumluluk bölgelerindeki yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Jandarma Vefa Grubu üyeleri, kentin 7 noktasında trafik ve yol kontrolü gerçekleştiriyor.

Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında Kayrancık yol ayrımında yapılan yol kontrolünde araç içerisinde bulunanların ateşini ölçtü.

Ekipler ayrıca vatandaşlara zorunlu olmadıkça evde kalmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA




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