Jandarma ekipleri öğretmenleri bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenlere "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nin çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerince 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlaması sebebiyle çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarını önlemek maksadıyla Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan kıymetli öğretmenlere Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi çerçevesinde; erken yaşta ve zorla evlilikler, ihmal ve istismar ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında herhangi bir olay vuku bulduğunda müracaat yöntemleri hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtılırken, ekipler öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)