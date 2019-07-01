Jandarma ekipleri suçlulara geçit vermiyor: 56 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin haziran ayında yaptıkları operasyonda gözaltına aldığı 296 şahıstan 56'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenli ve huzurlu bir için gerçekleştirmiş olduğu operasyonlara kararlı bir şekilde devam ediyor. Ekipler haziran ayında 155 bin 716 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 296 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 56 şahıs çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 240 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca Trafik Timleri tarafından Haziran ayında yapılan yol kontrollerinde yakalaması olan 202 adet ve çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç yakalandı.

Kaynak: İHA